Mallorca-Radprofi Enric Mas kann die Tour abhaken

Aus der Traum für Mallorcas Radstar Enric Mas. Mit einer Top-Ten-Platzierung bei der diesjährigen Tour de France wird es nichts werden.

Bis zur 14. Etappe war der 24 Jahre alte Sportler aus Artà gut mitgefahren, am Freitag belegte er sogar Rang vier im Gesamtklassement. Auf der 15. Etappe am Sonntag kam dann der Absturz. Der Profi des Deceuninck-Quick-Step-Teams hatte mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen und konnte sich als 158. gerade noch so über die Ziellinie in Foix Prat d'Albis retten, ohne aus der Wertung zu fallen.

Mas hat jetzt in der Gesamtwertung 35 Minuten und 18 Sekunden Rückstand auf seinen französischen Mannschaftskollegen Julian Alaphilippe, der weiterhin in Gelb fährt, und belegt Rang 26. Auch das Weiße Trikot als bester Jungprofi wird sich der Mallorquiner wohl nicht mehr überstreifen. In dieser Wertung liegt er jetzt 33 Minuten hinter Egan Bernal vom Ineos-Team.

Mas' Ziel für die noch verbleibenden Etappen der Tour, die am Sonntag, 28. Juli, in Paris endet, dürfte jetzt ein Tagessieg sein.