Schnell Karten für Gastspiel von Real Madrid sichern

Fußballfans, die dabei sein wollen, müssen sich beeilen: Der Vorverkauf für das Punktspiel Real Mallorca gegen Real Madrid hat begonnen.

Nach einem freien Wochenende (in der Primera División finden wegen der Länderspielpause keine Partien statt) empfangen die Mallorquiner die "Königlichen" am Samstag, 19. Oktober, um 21 Uhr im Stadion Son Moix in Palma. Zu den gut 16.000 Dauerkarteninhabern gesellen sich an dem Abend 4000 weitere Zuschauer, die das Ticket im freien Verkauf ergattert haben.

Einem Bericht der Tageszeitung "Ultima Hora" zufolge wurde am Montag bereits der Großteil der 4000 Karten verkauft. Wer sein Glück versuchen möchte, der kann das an der Stadionkasse in Son Moix tun. Öffnungszeiten: 9.30 bis 14 und 15.30 bis 18.30 Uhr. Man bekommt Tickets auch online über www.rcdmallorca.es.

Billig ist das Vergnügen allerdings nicht. Die günstigsten Karten für Erwachsene kosten 80 Euro. Für einen Platz auf der überdachten Haupttribüne sind 250 Euro fällig. Zumindest solange noch verfügbar ...