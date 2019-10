Atlético Baleares setzt seine Siegesserie fort

Im heimischen Estadi Balear hat Mallorcas Drittligist Atlético Baleares am Sonntag einen weiteren Sieg errungen. Das Team von Ingo Volckmann setzte sich mit 2:0 gegen Sporting Gijón B durch.

Die Tore schossen Jorge Ortiz in der ersten Halbzeit sowie Tony Gabarre kurz nach Beginn der zweiten Hälfte des Spiels.

Besonders bei den Heimspielen könnte es für Atlético in dieser Saison nicht besser laufen. Die Weißblauen stehen in Gruppe 1 an der Tabellenspitze der Segunda Liga B vor Ibiza. Am kommenden Sonntag, 20. Oktober, treten dann die beiden Balearen-Clubs gegeneinander an. (cls)