Real Mallorca verliert Kellerduell gegen Leganés

Nach dem fast heroischen Sieg gegen Real Madrid am Samstag der vergangenen Woche hat Real Mallorca das Kellerduell gegen Legenés verloren. 0:1 unterlagen die Mannen von Trainer Vicente Moreno am Samstag gegen den Madrider Vorstadtclub.

in der 31. Minute ging Leganés durch Braithwaite in Führung, und danach waren die Kicker um Lago Junior nicht in der Lage, aufzuholen. Nur ein einziges mal gelang es ihnen in der ersten Hälfte, vor das gegnerische Tor zu kommen. Währenddessen wurde Leganés immer stärker.

Den Inselspielern fehlte es Medienberichten zufolge an Kampfgeist. Nur in der Endphase, als alles schon verloren schien, wachten sie, doch es war vergebens.