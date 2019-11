Mallorcas Kult-Körper erneut ausgezeichnet

Er ist seit Jahren Mallorcas Vorzeige-Bodybuilder: Zu seinen zahlreichen Titeln konnte Luis Vidal nun einen weiteren hinzufügen.

Der Muskelmann war einige Tage zuvor bei der Wahl des Mister Universum in Turin Vierter geworden und wurde am Sonntag in Valencia zum Mister Universum in der Altersklasse "Über 50" gewählt.

Damit ist Luis Vidal der am meisten ausgezeichnete spanische Bodybuilder der Geschichte.

Der Mallorquiner wurde unter anderem 2007 und 2014 Weltmeister sowie Mister Universum 2012, 2013 und 2014.