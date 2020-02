Atlético Baleares wieder Tabellenführer

So sieht wohl ein perfekter Spieltag aus: Mallorcas Fußball-Drittligist hat die Tabellenführung in der Staffel zurückerobert und auch den Abstand auf den Dritten vergrößert.

Der 1:0-Auswärtssieg bei UD Sanse gelang den Inselkickern am Sonntag auch ohne eigenen Treffer. Atlético reichte ein Eigentor der Gastgeber. In der 34. Minute traf Estellés ins eigene Gehäuse. Es blieb bei diesem 1:0, was allerdings nicht gleichbedeutend mit Platz eins war. Denn in den vergangenen Wochen hatte man sich immer punktgleich mit Tabellenführer Atlético Madrid B auf Rang zwei befunden – wegen der schlechteren Tordiferenz.

Doch die Madrilenen strauchelten, verloren bei Las Palmas Atlético mit 0:1. Daher sind die Mallorquiner jetzt mit 51 Punkten Erster. Madrid folgt mit 48 Zählern auf Rang zwei.

UD Ibiza kam in Pontevedra nicht über ein 0:0 hinaus, somit vegrößerte sich der Abstand von Atlético Baleares auf den Dritten, der 47 Punkte hat, auf vier Zähler (vorher hatte man nur zwei Punkte mehr als das Team von der Nachbarinsel).

Das Trio liegt recht deutlich vorn. Coruxo folgt auf Rang vier mit 37 Punkten.

Das nächste Punktspiel bestreitet Atlético Baleares am Sonntag. 9. Februar, um 12 Uhr im heimischen Estadi Balear in Palma gegen den FC Pontevedra.