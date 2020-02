Rasendiebe in Palmas Stadion

Was sie wohl damit vorhatten? Drei junge Männer wurden in der vergangenen Nacht vom Sicherheitspersonal dabei ertappt, wie sie ein kleines Stückchen Stadionrasen aus Palmas Stadion Son Moix entwenden wollten. Das Sicherheitspersonal hatte um ein Uhr nachts die Polizei gerufen, weil sich Personen unerlaubten Zugang zum Stadion verschafft hatten. Als die Polizei die drei jungen Männer untersuchte, fand sie bei einem der drei ein Stück Stadionrasen. Auf die Frage, was sie damit vorhätten, erwiderten die jungen Mallorquiner, sie hätten gerne ein Andenken, solange der Club Real Mallorca noch in der Ersten Liga spiele.

Auf diese kuriose Idee waren sie wahrscheinlich auch durch die Unterstützung stimulierender Substanzen gekommen. Einer der unter Alkoholeinfluss stehenden Mallorquiner führte Marihuana bei sich. Die Lokalpolizei nahm sie mit aufs Revier und erstatteten Anzeige.