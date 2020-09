Weltstar Neymar auf Ibiza mit Corona infiziert

Die Fußball-Weltstars Neymar, Ángel Di Maria und Leandro Paredes sind nach einem Aufenthalt auf Ibiza, der Nachbarinsel von Mallorca, positiv auf Corona getestet worden. Das meldete am Mittwoch die französische Sportzeitung "L'Équipe". Die Sportler spielen beim berühmten Club Paris Saint-Germain.

Die drei Kicker hatten nach der Niederlage beim Champions-League-Finale gegen Bayern München einige Tage auf der Insel verbracht. Jetzt müssen Neymar und die beiden anderen Spieler zunächst eine Woche in Quarantäne.

In der neuen Spielsaison tritt St- Germain zum ersten Mal am 10. September an, und zwar gegen Lens. (it)