Real Mallorca verpasst Sieg in Saragossa

Die Zweitliga-Kicker von Real Mallorca mussten sich im Auswärtsspiel bei Real Saragossa mit einem 0:0-Unentschieden zufrieden geben, konnten sich aber vorerst auf Platz zwei vorarbeiten.

Nach einem 3:1-Heimsieg am vergangenen Donnerstag gegen den FC Málaga hatten Trainer Luis García Plaza und sein Team gehofft, auch auswärts in Saragossa einen Dreier einfahren zu können. Doch die Bemühungen reichten am Sonntag nicht aus, um gegen eine relativ schwache Gästemannschaft einnetzen zu können.

Immerhin sprang wenigstens ein Punkt heraus, was zur Folge hatte, dass die Inselkicker zunächst Platz zwei erklimmen konnten. Dort steht man mit 19 Zählern punktgleich mit Sporting Gijón. Der Konkurrent muss seine Partie des zehnten Spieltags allerdings noch absolvieren und trifft am Montag um 18.15 Uhr auf Castellón.

Real Mallorca hat nun schon neun Partien in Folge nicht mehr verloren und bestreitet das nächste Punktspiel am Sonntag, 8. November, um 18.15 Uhr im heimischen Visit Mallorca Estadi in Palma gegen Ponferradina.