Galatzó-Trail auf Mallorca steigt am Sonntag

Auf Mallorca findet an diesem Wochenende der „Galatzó Trail” statt. Die öffentliche Finca Galatzó in der Gemeinde Calvià ist am Sonntag, 21. November, Schauplatz des Berg-Marathons. 99 Prozent der Strecke befinden sich auf dem rund 1,4 Hektar großen Landgut im Tramuntana-Gebirge.

Gelaufen wird über zwei Distanzen: „Galatzó Legend” heißt die 42-Kilometer-Strecke, „Galatzó Half” geht über 21 Kilometer. Start ist ab 8 Uhr auf der Plaça Sa Vinya in Es Capdellà.

Weitere Informationen zur Anmeldung finden Sie unter: www. galatzotrail.com.