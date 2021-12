Tennisstar Nadal erinnert in seiner Mallorca-Akademie an Steffi Graf

Der auf Mallorca heimische Tennisstar Rafael Nadal hat der ehemaligen deutschen Spielerin Steffi Graf auf der Insel auf seine Weise ein Denkmal gesetzt. In einem neuen Restaurant in seiner Akademie in Manacor zeigte der Sportler am Donnerstag ein auf die Wand projiziertes Groß-Foto, auf dem die 80er-Jahre-Tennis-Koryphäe direkt neben ihm selbst abgebildet ist. Auch Fotos der ehemaligen Stars Chris Evert und Björn Borg sind zu sehen.

Das neue Restaurant heißt "Roland Garros" und ist Teil eines Ausbauprojektes der Nadal-Akademie. Der Gastbetrieb ähnelt denjenigen, die man im Tenniskomplex in Paris findet. Man solle sich dort fühlen, als befände man sich bei der Austragung des berühmten Turniers, verlautbarte die Tennisschule.

In der Nadal-Akademie werden hoffnungsvolle Talente des Sports ausgebildet.