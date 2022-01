So viel Mallorca steckt im Finale der Australian Open

Rafael Nadal gegen Daniil Medvedev: Im Tennis-Finale der Australian Open am Sonntag steckt jede Menge Mallorca. Die Partie hat um 9.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit begonnen und könnte für den Mallorquiner Nadal der größte Erfolg seiner Karriere werden.

Es wäre Nadals 21. Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier, die höchste von vier Turnierkategorien. Kein Spieler hat bisher so viele Majors gewonnen.

Nadal stammt aus Manacor im Osten der Insel und lebt dauerhaft in dem von Windmühlen geprägten Ort. Daniil Medvedev ist Russe und gewann im Juni des vergangenen Jahres die erste Ausgabe der Mallorca Championship, ein Profi-Rasenturnier der 250er-Kategorie in Santa Ponça. Nach seinem Sieg legte sich Medvedev auf das Grün und posierte in der Sonne für Fotografen.

Beide Spieler haben einen Bezug zur Insel, der unterschiedlicher nicht sein könnte. Nadal hat noch nie ein ATP-Turnier auf Mallorca gespielt.

Das Match können Sie hier im Live-Ticker verfolgen: https://www.ultimahora.es/deportes/tenis/2022/01/30/1693705/directo-nadal-medvedev-final-del-abierto-australia.html