Wanderer wagen 50-Kilometer-Gewaltmarsch auf Mallorca

Im Raum Alcúdia werden am Samstag etwa 600 Wanderfans vor allem aus deutschsprachigen Ländern einen Gewaltmarsch über die Bühne bringen. Wie der Sponsor des Events, die deutsche Firma Sport-Scheck, mitteilte, sind innerhalb von zwölf Stunden zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang immerhin 50 Kilometer zu bewältigen.

Mit dem Engagement bekennt sich der Sportfachhändler zur Lauf- und Outdoor-

Szene. "Der Megamarsch auf Mallorca ist natürlich ein Highlight in

unserem diesjährigen Event-Kalender", sagte der Eventleiter Marc Janssen in einer Pressemitteilung. "Des Deutschen liebste Urlaubsinsel erkundet man so mal ganz anders."