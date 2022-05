Foto-Impressionen vom MM-Frühlings-Cup 2022

Der MM-Frühlings-Cup 2022 auf dem Golfplatz vom Alcanada war mal wieder ein voller Erfolg. Wer mag, der kann sich jetzt durch über 150 Fotos klicken. Die Fotogalerien umfassen die schönsten Eindrücke von Frühstück, Siegerehrung und Abendessen sowie die sportlichen Highlights des Golftags.

Mehr als 100 Teilnehmer waren am Samstag beim "MM-Frühlings-Cup 2022 powered by Minkner & Partner" in Alcanada gestartet. Zum stimmungsvollen Ausklang auf der Terrasse des Clubhauses schauten noch zahlreiche weitere Gäste vorbei. Der Event war wie immer eines der sportlichen und gesellschaftlichen Highlights im Veranstaltungskalender der Insel.