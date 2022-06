Glamouröser Auftakt des ATP Tennisturniers „Mallorca Championships“ am vergangenen Freitag (17.6.) im Santa Ponsa Countryclub. Rund 200 geladene Gäste nahmen an der Eröffnungsfeier teil, unter ihnen vor allem Sponsoren, Veranstalter sowie deren Freunde und Bekannte.

Organisator Edwin Weindorfer (3.v.l.) strahlte mit seinen Gästen bei der Eröffnung.

Aber auch Tennis stand auf dem Programm des Gala-Abends. So traten für ein Benefiz-Turnier zu Gunsten der NGO „Tennis for peace“, die unter anderem Hilfsbedürftige in den Kriegsgebieten der Ukraine unterstützt, der ehemalige deutsche Tennisspieler Tommy Haas sowie der spanische ATP-Profi Feliciano López auf dem Center Court gegeneinander an.

Der deutsche Ex-Profi Tommy Haas (2.v.l.) spielte im Doppel beim Benefizturnier im Rahmen der Gala.

Anschließend erwartete alle Gäste ein Büffet-Dinner auf der Clubterrasse des Santa Ponsa Country Clubs.