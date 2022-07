Mallorcas Tennis-Star Rafael Nadal hat beim Viertelfinalspiel am Mittwoch in Wimbledon gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz erneut seine Größe bewiesen. In einem Fünfsatz-Krimi kämpfte sich der unter heftigen Bauchkrämpfen leidende Mallorquiner mit 3:6, 7:5, 3:6, 7:5 und 7:6 (10:4) ins Halbfinale des prestigeträchtigsten Turniers der Welt und trifft dort am Freitag auf den Australier Nick Kyrgios.