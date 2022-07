Im Rahmen der Saisonvorbereitung in Österreich trifft Real Mallorca am heutigen Dienstag um 18 Uhr auf die Nationalmannschaft des Golf-Emirats Katar. Es ist das zweite Testspiel der Inselkicker seit Beginn des Trainingslagers im Tiroler Voralpenort Fulpmes. Am Sonntag hatte Mallorca gegen ein polnisches Verbandsliga-Team 3:0 gewonnen.

Das Spiel gegen die Nationalmannschaft von Katar hat in den vergangenen Wochen zu einem Sturm der Entrüstung unter zahlreichen Fans geführt. Diese kritisierten in den sozialen Medien, dass der Verein gegen die Auswahl eines Landes spielt, in dem es zu permanenten Verstößen gegen die Menschenrechte kommt. Der britische Zweitligaclub Wattford hatte Mitte Juni wegen ähnlicher Proteste seiner Anhänger ein gegen Katar angesetztes Freundschaftsspiel abgesagt. In den spanischen Medien fiel die Vorberichterstattung über das polemische Testspiel zwischen Real Mallorca und Katar eher dünn aus. In Sportzeitungen und im Fernsehen wurde bisher kaum darüber berichtet. Im TV ist die Begegnung ebenfalls nicht zu sehen.