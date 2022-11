Von diesem Donnerstag, 3. November, bis einschließlich Sonntag, 6. November, findet zum zweiten Mal auf Mallorca auf der Anlage von Golf Alcanada das Rolex Challenge Tour Grand Final statt. Das Turnier ist Teil der European Challenge Tour. Dabei handelt es sich quasi um die „zweite Liga” (second level) der PGA European Tour. Sie wird hauptsächlich in Europa, aber auch in anderen Erdteilen ausgetragen, außer in Nordamerika. Insgesamt spielen die Profis in 16 Ländern 28 Turniere pro Jahr.