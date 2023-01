Mit einem 2:0-Auswärtssieg gegen den Drittligisten Pontevedra ist Real Malloca am Mittwochabend ins Achtfinale des spanischen Pokalwettbewerbs eingezogen. Beide Tore fielen erst in der Verlängerung durch Abdón Prats (97. Minute) und Vedet Muriqui (104.). Die Auslosung der insgesamt acht Begegnungen des Achtelfinales findet am Samstag, 7. Dezember, statt, die Spiele dann am 17, 18. und 19. Januar.

