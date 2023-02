Feiertag für alle Real-Mallorca-Fans. In einem kurzweiligen, teilweise dramatischen Spiel hat Fußballerstligist Real Mallorca am Sonntag Nachmittag 1:0 gegen das favorisierte Starensemble aus der Hauptstadt gewonnen. Torschütze für die Gastgeber war Madrids Innenverteidiger Nacho, der in der 12. Minute eine von Muriqui hereingegebene Flanke ins eigene Tor abfälschte. Kurios: Ein für Real Madrid in der zweiten Halbzeit gegebener Strafstoß konnte der in den Reihen der Gäste spielende Mallorquiner Marc Asensio nicht verwandeln.

Die Inselkicker zeigten bereits von den ersten Spielminuten an, dass sie vor den verletzungsgeschwächten Gastgebern keinerlei Muffensausen hatten. So führte ein schnell ausgeführter Gegenoffensive von Mallorca nach zwölf Minuten zum Tor der Gäste, Nacho fälschte eine in den Strafraum gegebene Hereingabe unhaltbar für Torwart Lunin ab. Madrid´s Stammtorhüter Courtois hatte sich beim Aufwärmen verletzt und konnte nicht spielen. Nach dem Halbzeitwechsel ging Real Madrid aufs Ganze und erspielte sich zahlreiche Torchancen, die jedoch zu keinem Resultat führten, Mallorca verteidigte die knappe Führung unter vollem Einsatz. Der führte in der 56. Minute zu einem Strafstoß für die Gäste. Und ausgerechnet der in den Reihen von Real Madrid spielende Marco Asensio scheiterte an Mallorcas Torwart Rajkovic, der an diesem Nachmittag eine sehr gute Leistung zeigte. Real Mallorca liegt jetzt mit 28 Punkten auf dem 10. Tabellenplatz. Real Madrid dagegen liegt jetzt mit einem Spiel weniger fünf Punkte hinter dem Tabellenersten FC Barcelona mit 50 Zählern.