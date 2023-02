Vom kommenden 9. bis 11. März heulen auf Mallorca wieder die Motoren. Dann findet zum 19. Mal die traditionelle Oldtimer-Rallye „Rally Clásico“ statt, die in diesem Jahr mit insgesamt 125 gemeldeten Teams aus dem In- und Ausland einen neuen Teilnehmerrekord aufstellt. Dreh- und Angelpunkt der dreitägigen Rallye, die die Fahrer in insgesamt 14 Etappen über die Insel führt, ist wie in den vergangenen Jahren der Yachthafen Puerto Portals, in dem auch das Fahrerlager untergebracht ist.

Der Wettbewerb ist in vier Wertungskategorien eingeteilt: Geschwindigkeitswertung, Youngtimer sowie zwei Gleichmäßigkeitswertungen (A und B). Es stehen insgesamt 14 Etappen mit einer Gesamtlänge von rund 530 Kilometern auf dem Programm. Die bis dato spektakulärste Etappe, die rund fünfeinhalb Kilometer lange Serpentinenstraße hinunter zum ehemaligem Fischerdorf Sa Calobra an der Westküste, muss in diesem Jahr allerdings ausfallen. Die Straße ist nach dem Einsturz einer Befestigungsmauer vor wenigen Wochen vorerst für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Das Paddock (Fahrerlager) im Yachthafen von Puerto Portals ist an allen drei Wettbewerbstagen für Besucher zwischen 9 und 19 Uhr geöffnet. Wer die Rennen direkt an den Strecken beobachten will, kann sich das Roadbook auf der Homepage www.rallyislamallorca.com downloaden. Neben Young- und Oldtimern gehen bei der Rallye auch Fahrzeuge jüngeren Baujahrs an den Starts. Zu den Hinguckern dürften in diesem Jahr neben mehreren Ferraris auch der Lotus Europa GR 4 von 1967 zählen. Autofans dürfen sich auf echte Leckerbissen freuen.