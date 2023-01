Auch im neuen Jahr finden auf der Insel zum Teil hochkarätige Sportwettbewerbe statt. Fußballfans auf Mallorca beispielsweise dürfen sich schon einmal auf den 5. Februar freuen. Dann empfängt Erstligist Real Mallorca das königliche Starensemble von Real Madrid. Der Hauptstadtclub lag bis zur WM-Pause auf dem zweiten Tabellenplatz. Zuletzt konnte Mallorca im Oktober 2019 vor eigenem Publikum gegen Real Madrid 1:0 gewinnen. Weitere Infos hier.

Anfang März geht auf Mallorcas Straßen dann die Post ab, oder besser gesagt klassische Renn- und Sportwagen. Rund 50 Boliden gehen bei der 19. Ausgabe der Oldtimer-Rallye "Rallye Isla Clásico" an den Start, unter denen in den vergangenen Jahren aber auch viele Youngtimer zu sehen waren. Das Fahrerlager wird vom 9. bis 11. März im Nobelhafen Puerto Portals aufgeschlagen. Von dort brechen die Teilnehmer zu ihren täglichen Etappen und Sonderprüfungen auf. Weitere Infos hier.

Segelfans kommen auf Mallorca traditionell gleich mehrmals im Jahr auf ihre Kosten. Los geht’s für sie vom 29. März bis 4. April bei der Weltcup-Regatta "Trofeo Princesa Sofia". Die besten Segler der Welt in allen olympischen Klassen sind für den Wettbewerb gemeldet, darunter auch wie immer der Nationalkader des German Sailing Teams. Weitere Infos hier.

Am 29. April gehört die Insel Hobby- und Amateurfahrradfahrern aus halb Europa. Im vergangenen Jahr nahmen an dem Langstreckenrennen "Mallorca 312" bis zu 8000 Fahrer teil. Sein Name ist Programm. Zur Auswahl stehen neben der Königsdistanz von eben diesen 312 Kilometern noch die 225-Km- sowie die 167 Km-Distanz. Autofahrern wird an diesem Tag geraten, sich auf der Homepage der Veranstalter die Umgehungsempfehlungen anzusehen, da viele Straßen stundenlang für das Rennen gesperrt werden. Weitere Infos hier.

Mit ähnlichen Problemen haben Verkehrsteilnehmer auch bei den beiden großen Triathlon-Wettbewerben im kommenden Jahr zu kämpfen. Der erste von ihnen, der Ironman 70.3, findet 2023 am 13. Mai in und um Port d’Alcúdia statt. Für die rund 2500 erwarteten Teilnehmer stehen 1,9 km (1,2 Meilen) Schwimmen, 90 km (56 Meilen) Einzelzeitfahren und 21,1 km (13,1 Meilen) Laufen auf dem Programm. Der Name der Veranstaltung leitet sich aus der Summe der Einzeldistanzen von 70,3 Meilen ab. Am 30. September findet dann der Ironman 140.6 ebenfalls in der Gemeinde Port d’Alcúdia statt. Dabei müssen die Teilnehmer die jeweils doppelte Länge der einzelnen Distanzen bewältigen. Weitere Infos zu den beiden Wettbewerben hier.

Vom 25. Juni bis 1. Juli ist die internationale Tenniselite erneut zu Gast auf Mallorca. Austragungsort der "Mallorca Championships ATP" ist erneut die Tennisanlage des Santa Ponça Country Clubs. Das mit knapp einer Million Euro dotierte Herren-Tennisturnier findet nach 2021 zum dritten Mal auf der Insel statt. Es gilt im ATP-Saisonkalender für viele Spieler als letzte Vorbereitung für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (England) Ende Juni. Im vergangenen Jahr setzte sich der an Nummer zwei gesetzte Grieche Stefanos Tsitsipas in einem ebenso dramatischen wie hochklassigen Endspiel gegen den spanischen Lokalmatador Roberto Bautista Agut in 2:31 Stunden mit 6:4, 3:6, 7:6 (7:2) durch. Für den Gewinn seines ersten ATP-Titels auf Rasen und den insgesamt neunten seiner Karriere erhielt er einen Siegercheck in Höhe von 134.835 Euro. Weitere Infos hier.

Im August dreht sich auf Mallorca traditionsgemäß vieles um die spanische Königsfamilie, die auf der Insel jedes Jahr zu dieser Zeit Urlaub macht. Grund dafür ist nicht zuletzt die hinsichtlich der teilnehmenden Boote größte Segelregatta im westlichen Mittelmeer, die "Copa del Rey" vor Palma. Und an ihr nimmt, wie der Name bereits vermuten lässt, meist auch der spanische König teil. In diesem Jahr geht es für den segelbegeisterten Monarchen vom 30. Juli bis zum 5. August aufs Wasser. Nicht allein, versteht sich. 2022 nahmen mehr als 600 Segler in elf verschiedenen Wertungsklassen an der Königsregatta teil. Weitere Infos hier.

Palmas Stadtmarathon zählt seit über 20 Jahren jeden Herbst zu den festen Terminen im europäischen Laufkalender. Bis zu 10.000 Teilnehmer zählte der Wettbewerb noch in den Vor-Corona-Jahren, 2022 waren es knapp 6000 Läufer aus dem In- und Ausland. Und: Im vergangenen Jahr wurden neue Bestzeiten aufgestellt. So gewann der Marokkaner Aziz Boutoil die 42 Kilometer lange Strecke durch die Stadt nach lediglich 2:27:14 Stunden. Bei den Frauen erreichte die Britin Julia Davis nach 2:42:52 Stunden das Ziel. Im Jahr 2019 hatte der Brite Nikki Johnstone mit 2:28:50 Stunden gesiegt und seitdem den Rekord gehalten. Was die Frauen anbelangt, so verbesserte Julia Davis den Streckenrekord gleich um fünf Minuten. 2023 findet der Marathon-Lauf am 15. Oktober statt.

Tipp: Wer selbst teilnehmen will, sollte sich so schnell wie möglich dazu anmelden. Wer es bis zum 1. Mai macht, zahlt 65 Euro Startgebühr, wer dagegen bis zum letzten Tag wartet, muss 100 Euro zahlen. Weitere Infos hier.

Und Mallorcas Golf-Fans dürfen sich auf Mitte Oktober 2023 freuen. Dann schlagen bei der dritten Ausgabe der "Mallorca Golf Open" erneut einige der besten Profis der Welt auf der Insel ab. Sowohl der genaue Termin als auch der Austragungsort des mit zwei Millionen Euro dotierten Turniers der DP World Tour Serie, ehemals PGA European Tour genannt, sind noch offen. Als Veranstalter zeichnet die Eventagentur Emotion Group verantwortlich, die auch ATP-Tennisturnier ausrichtet. Weitere Infos hier.

Das Sportjahr 2023 auf Mallorca schließt im November mit der "UCI Track Champions League" für internationale Bahnradprofis ab. Austragungsort des ersten von insgesamt fünf Qualifikationsrennen in Europa ist die rund 3500 Zuschauer fassende Palma Arena. 2022 nahmen insgesamt 72 Fahrer und Fahrerinnen aus 16 Ländern an dem Spektakel teil, das per Live-Streaming weltweit von der US-Produktionsfirma Warner übertragen wird. Das Finale findet kurz vor Weihnachten in London statt. Weitere Infos hier.