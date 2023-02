Kang In Lee ist der mit Abstand medienwirksamste Spieler von Real Mallorca, insbesondere auf dem asiatischen Markt und in seiner Heimat Südkorea, wo der Mittelfeldspieler, der auch einer der Stars in der Nationalelf ist, Millionen von Anhängern hat. Seit seinem Wechsel von Valencia auf die Insel 2021 hat Real Mallorca weit mehr Trikots des Südkoreaners verkauft, als von allen anderen Spielern zusammen. Aber auch Kang In Lee selbst verdient derzeit viel Geld mit seiner Popularität.

Jüngstes Beispiel hierfür ist ein mit ihm auf der Insel gedrehter Werbespot eines südkoreanischen Herstellers von frittierten Hähnen-Snacks. Im Clip zu sehen ist unter anderem, wie Kang In Lee ein Fahrrad durch Valldemossa schiebt, später rennt er gar durch das malerische Bergdörfchen, um am Ende des Videos genussvoll in eine frittierte Hähnenkeule zu beißen.



Das Medien-Phänomen Kang In Lee, dem auf seinen Social-Media-Kanälen Millionen von Fans folgen, hat gar dazu geführt, dass Real Mallorca beim spanischen Fußballverband Spielzeiten um 14 Uhr Mittags beantragt hat, um der "Prime Time" auf dem asiatischen Markt Rechnung zu tragen. Ebenfalls kurios: Sowohl für die Heimspiele von Real Mallorca als auch den wöchentlichen Trainingseinheiten auf der Trainingsanlage Son Bibiloni an der Straße nach Sóller reisen mittlerweile Dutzende von südkoreanischen Fans an, um ihr Idol um Autogramme und Selfies zu bitten.