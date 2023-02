Die Inselkicker von Real Mallorca haben ihr Heimspiel gegen Villarreal am 18. Februar 2023 mit 4:2 gewonnen. Die Tore für den "RCD" erzielten Tino Kadewere in der 20. Minute, Dani Rodriquez in der 45. und 56. Spielminute sowie Vedat Muriqi in der 63.Spielminute. Für das gegnerische Team trafen José Luis Morales in der 43. Spielminute und Samuel Chukwueze in der 50. Minute im Son Moix Stadion.

Die “Roten” stehen damit nach 22 Spieltagen mit 31Punkten auf dem 8. Platz der 20 Mannschaften umfassenden ersten spanischen Liga. Die nächste Chance auf einen Dreier bekommt das Team von Trainer Javier Aguirre am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel gegen Espanyol (Anpfiff: 14Uhr). Die Mannschaft von Atlético Baleares haben ihr Auswärtsspiel gegen CD Castellón am Sonntag mit 1:2 verloren. Das Tor für "ATB" erzielte Dani Nieto in der 69. Spielminute. Für das gegnerische Team trafen im Stadion Municipal De Castalia Jesús De Miguel in der 17. und direkt danach Raúl Sánchez in der 18. Spielminute. Ähnliche Nachrichten Real Mallorca und Atlético Baleares mit Niederlagen am Wochenende ATB und RCD mit Siegen: erfolgreiches Wochenende für Mallorcas Fußballclubs Die “Blau-Weißen” stehen damit nach 24 Spieltagen mit 22 Punkten auf dem 17. Platz der 20 Mannschaften umfassenden Staffel B der dritten spanischen Liga. Die nächste Chance um aus dem Tabellenkeller zu kommen hat das Team aus Palma am kommenden Sonntag beim Heimspiel gegen SD Amorebieta (Anpfiff:12Uhr).