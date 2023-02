Sowohl die Erstligakicker von Real Mallorca als auch Drittligist Atlético Baleares haben ihre Spiele an diesem Wochenende verloren. RCD Mallorca unterlag bereits am Samstag dem FC Sevilla auswärts mit 0:2. Die Tore für die Gastgeber im Estadio Ramón Sánchez Pizjuan erzielten En-Nesyri in der 28. Spielminute und Bryan Gil fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff. Die "Roten" aus Palma stehen nach 21 Spielen mit 28 Punkten auf dem soliden zehnten Platz der 20 Mannschaften umfassenden Erstligatabelle (Stand Sonntagabend, weitere Spiele der Liga standen noch aus).

Düsterer hingegen ist die Lage bei den Blau-Weißen von Atlético Baleares. Der Klub, der in den vergangenen Jahren den Sprung in die zweite Liga jeweils nur knapp verpasste, befindet sich in dieser Saison im freien Fall. "ATB" unterlag an diesem Sonntag im heimischen Estadi Balear Cornellà mit 2:3. Die Tore für die Gäste erzielten Arroyo (17. Spielminute), Mamor (50.) und Fullana (71.). Für die Gastgeber aus Palma trafen zwischenzeitlich Kandoussi (61.) und Dioni (80.) zum 1:2- beziehungsweise 2:3-Anschlusstreffer. Atlético Baleares befindet sich nach diesem Spieltag weiterhin mit 25 Punkten aus 22 Spielen auf dem 17. Tabellenrang, einem Abstiegsplatz. Gemeinsam mit UD Logroñés ist ATB das einzige Team der Liga, das keines seiner vergangenen fünf Spiele gewinnen konnte.