Das war eine ganz schwache Hausnummer. Nach fünf Siegen in Folge hat Fußballerstligist Real Mallorca Samstagabend erstmals wieder ein Heimspiel verloren. Gegen den Tabellenletzten aus Elche kamen die Gastgeber in Palma nicht über ein blamables 0:1 hinaus.

Zu Beginn des Spiels hatte Mallorca einige gute Chancen durch Kadewere und Kang In, Elche blieb über weite Teile der ersten Halbzeit vom Tor des mallorquinischen Keepers Rajkovic entfernt. In der 23. Minute hätte Real Mallorca durch Dani in Führung gehen müssen, aber Elches Keeper Nteka konnte auf der Linie klären.

Während es Mallorca nicht an Willen, aber an Umsetzung mangelte, schaltete Elche in der zweiten Halbzeit einen Gang runter und erspielte sich unerwartet gute Chancen. Boyé setzte mit einem Schuss aus der Drehung ein erstes Ausrufezeichen und konnte schließlich in der 88. Minute nach einem Eckball völlig frei im Strafraum das entscheidende Tor erzielen.

In der Nachspielzeit erzielte Muriqi noch einen Ausgleich für Mallorca, aber der Videobeweis ergab, dass Maffeo Guti kurz vor dem Tor gefoult hatte und das Treffer wurde annulliert Der Ärger bei Mallorca war groß und Trainer Javier Aguirre zeigte sich nach dem Spiel erbost über die Entscheidungen des Videobeweises.