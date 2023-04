Es ist (fast) geschafft. Fußballerstligist Real Mallorca hat sich nach dem 1:0 Auswärtssieg am Montagabend bei Celta de Vigo den Klassenerhalt so gut wie gesichert und liegt acht Spiele vor Saisonende mit 37 Punkten und zehn Zählern Vorsprung vor dem aktuell ersten Abstiegskandidaten der Primera División, dem Traditionsverein FC Valencia.

Den Treffer für die Gäste erzielte der Senegalese Amath in der 20. Minute per Kopf. Real Mallorca zeigte insbesondere in der ersten Spielhälfte eine starke offensive Leistung. Nach dem Seitenwechsel zog sie Mallorca dann zusehends in die Defensive zurück, um am Ende verdient die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.

An der Tabellenspitze ist die Lage unverändert. Tabellenführer FC Barcelona kam trotz teilweise drückender Überlegenheit nicht über ein torloses Unentschieden gegen den FC Girona hinaus. Die Katalanen behaupteten ihre Spitzenposition trotzdem souverän und haben nach dem 28. Spieltag 13 Punkte Vorsprung vor Verfolger Real Madrid, der auswärts 2:0 gegen den FC Girona gewann.

Dessen Trainer Ancelotti adelte vor dem CL-Rückspiel gegen Chelsea seinen deutschen Mittelfeld-Motor Toni Kroos, der trotz gesundheitlicher Spieler wieder in die Startelf zurückkehrt. "Toni ist eine Legende, ich hoffe, dass er seine Karriere bei Real Madrid beendet." Am kommenden Sonntag empfängt Real Mallorca den FC Getafe. Anstoß im Stadion Son Moix ist um 18.30 Uhr, der mit sechs Punkten weniger als Mallorca auf Tabellenplatz 15 rangiert.