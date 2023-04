Der Ostersonntag lief für Mallorcas wichtigstn Fußballteams, Erstligist Real Mallorca und Drittligist Atlético Baleares, relativ rund. Real Mallorca sicherte beim 3:3-Unentschieden in Valladolid den Punktgewinn allerdings erst in allerletzter Minute. Nach einem Handspiel im Strafraum in der 94. Minute zeigte der Schiedsrichter zugunsten der Gäste auf den Elfmeterpunkt. Mallorcas Mittelstürmer Muriqi behielt die Nerven und verwandelte zum Ausgleichstreffer. Mit 34 Punkten liegt Mallorca damit auf dem zwölften Tabellenplatz, sieben Zähler vor der Abstiegszone.

Atlético Baleares dagegen setzte mit einem 3:2-Triumph daheim gegen Alcoyano seine seit drei Spielen anhaltende Siegesserie fort. In einer spannenden und temporeichen Partie konnten sich die Gastgeber am Ende durch Tore von Dioni, Dani Nieto und Marc Baró durchsetzten. Das Team um den deutschen Präsidenten Ingo Volckmann liegt mit 37 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz, allerdings nur einen Zähler von den Abstiegsrängen entfernt. Real Mallorca bestreitet am 17. April sein nächstes Ligaspiel gegen Celta de Vigo (Platz 10 / 36 Punkte). Atlético Baleares muss einen Tag zuvor auswärts gegen Real Murcia (Platz 3 / 51 Punkte) antreten.