Die Inselkicker von Atlético Baleares haben sich beim Auswärtsspiel gegen den FC Barcelona Atlètic diesen Sonntag mit einem 2:2-Unentschieden von ihrem Rivalen getrennt. Die Tore für "ATB" erzielten Dioni in der 64. und Xisco Jiménez in der 68. Spielminute. Für das gegnerische Team trafen im Johan-Cruyff-Stadion Luismi Cruz in der 26. Spielminute und Moha in der 44. Minute.

Ähnliche Nachrichten Real Mallorca spielt 0:0-Unentschieden gegen Pamplona in Unterzahl Erste Bilder von Oliver Kahns Luxusvilla auf Mallorca aufgetaucht Die “Blau-Weißen” stehen damit nach 30 Spieltagen mit 34 Punkten auf dem 15. Platz der 20 Mannschaften umfassenden Staffel B der dritten spanischen Liga. Die nächste Chance auf einen Dreier bekommt das Team aus Palma am kommenden Sonntag, 9. April, beim Heimspiel gegen Alcoyano (Anpfiff: 12 Uhr).