Mallorcas Hallenfußballmannschaft "Palma Futsal" hat sich bei der ersten Teilnahme gleich den Titel in der UEFA Futsal Champions League geholt – die Gastgeber setzten sich am Sonntag in einem ausverkauften Velòdrom Illes Balears im Sechsmeterschießen gegen den zweimaligen Sieger "Sporting CP" durch. In der ausverkauften Arena entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie, klare Chancen blieben aber zunächst Mangelware. Palma hatte die ersten Möglichkeiten, doch Sporting-Keeper Guitta war auf dem Posten. In der 14. Minute musste er sich dann aber doch geschlagen geben, als Mario Rivillos den Ball unter die Latte donnerte. Auf der Gegenseite parierte Palmas Schlussmann Luan Muller glänzend gegen Tomás Paço und João Matos.

Nach dem Seitenwechsel konnten sich zunächst beide Torhüter erneut auszeichnen, ehe Zicky acht Minuten vor dem Ende der Ausgleich für Sporting gelang. Ein weiterer Treffer wollte nicht mehr fallen, und so ging die Partie in die Verlängerung. Auch dort blieb den Teams ein Tor verwehrt, deshalb musste die Entscheidung letztendlich im Sechsmeterschießen fallen. Dort hatte Palma die besseren Nerven und verwandelte alle Schüsse, den entscheidenden versenkte Rivillos. Ähnliche Nachrichten Palma Futsal: nächstes Play-Off-Spiel Am Nachmittag hatte sich bereits Benfica im Velòdrom Illes Balears-Mallorca zum zweiten Mal in Folge den dritten Platz gesichert, Gegner Anderlecht schaffte es als erstes belgisches Team seit 2007 unter die besten Vier.