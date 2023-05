Spaniens Tennis-Star Rafael Nadal wird im kommenden Jahr seine Karriere beenden. Das gab der Spieler aus Manacor am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in seiner Sport-Akdamie auf Mallorca bekannt. Er werde 2024 mit großer Wahrscheinlichkeit seine Laufbahn beenden, so der Spanier. "Mein Ziel ist es, jetzt zu stoppen, um mir die Möglichkeit zu geben, das nächste Jahr – das letzte meiner Karriere – nochmal richtig zu genießen."

Nadal hatte die Pressekonferenz am Donnerstag anberaumt, um vor allem über seinen Rückzug von den French Open in Paris zu sprechen. Er hatte sich bei den Australian Open am Hüftbeuger verletzt und bestritt seither kein Turnier mehr. Wie der 36-Jährige mitteilte, habe er zwar "eine Verbesserung" festgestellt, für eine Rückkehr auf den Matchcourt benötige er allerdings noch mehr Zeit. Diese will sich Nadal nun nehmen. Ähnliche Nachrichten Verletzung noch nicht auskuriert: Rafa Nadal verzichtet auf French Open Messi, Ronaldo & Co.: Promi-Beachclub zieht im neuen Rafa-Nadal-Hotel auf Mallorca ein Der inzwischen 36-Jährige hat in seiner beeindruckenden Karriere bislang 22 Grand-Slam-Titel errungen. Diverse Verletzungen warfen ihn zuletzt regelmäßig zurück und verhinderten ein Comeback.