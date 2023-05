Der bekannte Sport-Kommentator und Mallorca-Resident Jörg Dahlmann trauert um seinen besten Freund. Sichtlich betroffen informiert Dahlmann auf Instagram seine Follower über das Ableben von Michael Morhardt, dem langjährigen Assistenten beim Sportsender „Sky“, wo auch Dahlmann lange angestellt gewesen war.

„Ein Mensch ist von uns gegangen, der vielleicht mein bester Freund war“, sagt Dahlmann, den Tränen nah, im Video. Morhardt sei ein fantatischer Mensch und ein großartiger Typ gewesen, „vielleicht der gutherzigste Typ, den ich je gekannt habe“.

Nach Information der Bild-Zeitung erlag Morhardt einem Herzinfakt. Das Unglück soll sich während eines Mallorca-Urlaubs zugetragen haben. An diesem Samstag hätte Morhardt an der Seite von „Sky“-Kommentar Wolff-Christoph Fuss beim Bundesliga-Spiel Dortmund - Mainz im Einsatz sein sollen. „Michael, wir werden immer an dich denken. Es ist fürchterlich, dass du so früh von uns gegangen bist.“, sagte Dahlmann weiter.

Dahlmann wohnt mit seiner Familie in Portals Nous im Südwesten von Mallorca. Der Sport-Kommentator wurde 1959 in Gelsenkirchen geboren und wuchs in Gladbeck auf. In der Sportredaktion des ZDF, wo seine Karriere begann, berichtete er unter anderem von Fußball-Welt- und Europameisterschaften sowie den Olympischen Spielen. Er kommentierte zahlreiche Champions League-Spiele und arbeitete als Kommentator bei Bundesliga-Spielen sowie als Moderator des Sports im Frühstücksfernsehen.

Auch beim Pay-TV-Sender Sky war der 64-Jährige angestellt. Dort geriet er allerdings wegen eines Rassismus-Vorwurfs in die Kritik. Jörg Dahlmann kommentierte in der Partie zwischen Erzgebirge Aue und Hannover 96 (1:1) am 6. März eine Abschluss-Aktion des japanischen 96-Spielers Sei Muroya (26) mit den Worten: "Es wäre sein erster Treffer für 96 gewesen. Den letzten hat er im Land der Sushis geschossen."

Zudem musste sich Dahlmann wegen sexistischen Äußerungen rechtfertigen. Er hatte mit umstrittenen Kommentaren für Aufsehen gesorgt. So hatte der Sport-Kommentator mit Blick auf Sophia Thomalla gesagt, er hätte nichts gegen eine "Kuschelnacht" mit ihr.