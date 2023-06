Drei Tage vor Beginn des ATP-Tennisturniers in Santa Ponça, der seit 2021 auf den Rasen-Courts des dortigen Country Clubs ausgetragenen Mallorca Championships, zog Edwin Weindorfer sein vorletztes Ass aus dem Ärmel. So informierte der CEO des Sporteventveranstalters e/motion die Presse am vergangenen Mittwochnachmittag, dass Vorjahressieger Stéfanos Tsitsipás dank Wildcard nun doch auf der Teilnehmerliste stehe – und dem mit knapp einer Million Euro dotierten Turnier somit einen Top-10-Spieler beschere. Der Grieche steht im aktuellen Tour-Ranking auf Platz fünf und gilt trotz seiner manchmal schroffen Art als echter Publikumsliebling.

Hinter Tsitsipás stehen der Niederländer Tallon Griekspoor, der in der Vorwoche beim ATP-Rasenturnier in ‘s-Hertogenbosch triumphierte, sowie der Australier Nick Kyrgios und der Spanier Alejandro Davidovich Fokina auf der Setzliste. Mit Bernabé Zapata Miralles, Roberto Carballes Baena und Albert Ramos-Vinolas haben drei weitere Spanier ihren Platz im Hauptfeld der Mallorca Championships sicher.

Aus deutscher Sicht ist der Weltranglisten-53. Yannick Hanfmann mit dabei. Veranstalter Edwin Weindorfer und Turnierdirektor Toni Nadal können aber noch eine weitere Wildcard für das Hauptfeld vergeben, nachdem der ursprünglich dafür vorgesehene Kanadier Felix Auger-Aliassime für die Turniere in Halle und Mallorca wegen einer Blessur im linken Knie absagen musste. „Bis Samstag ist alles möglich”, erklärte Weindorfer auf die Frage, ob nicht vielleicht auch der aktuelle Weltranglisten-Erste Novak Djokovic auf Mallorca abschlagen könnte. Zufrieden ist er aber jetzt schon. „Es war wieder ein unglaublicher Kraftakt, aber ich glaube wir haben das Turnier in diesem Jahr auf ein neues, attraktiveres Level gehoben.”

Um dem wachsenden Zuschauerinteresse an den Mallorca Championships gerecht zu werden, sei die Zahl der Sitzplätze auf allen Rängen in diesem Jahr um 600 erhöht worden. „Wir rechnen mit mehr als 40.000 Zuschauern”, so Weindorfer. Auch die Zahl der VIP-Zuschauerboxen wurde von 40 auf 49 erhöht. Zu den weiteren Neuerungen der ATP Mallorca Championships gehört auch die Umgestaltung des Parkplatzes zum Turnier-Dorf mit verschiedenen Ständen und Rahmenprogramm-Anbietern.

Natürlich fehle es in diesem Jahr auch nicht an Glanz und Glamour durch prominente Zaungäste. Ganz im Gegenteil. Im Rahmen der Opening-Gala am Samstagabend für ausschließlich geladene Gäste werde der langjährige spanische Tennis-Profi Feliciano López geehrt, für den die Mallorca Championships das letzte ATP-Turnier in seiner Karriere sind. „López wird neben dem Einzel auch mit unserem Top-Star Stéfanos Tsitsipás im Doppel spielen. Sollten die beiden gewinnen, wäre das natürlich ein absolutes Highlight”, sagt Weindorfer.

Im Zuge der Ehren-Gala für den Spanier reisen zahlreiche Sport-Promis vom spanischen Festland an, die mit López seit vielen Jahren befreundet sind”. Zu ihnen gehören einige bekannte Fußballer wie Ex-Nationalspieler Sergio Ramos. Auf der Gäste-Liste für die Opening-Gala stehen zudem Spieler von Real Madrid. Wer genau, wollte Weindorfer aber nicht verraten.

Aber auch von deutscher Seite werden zahlreiche Prominente am Samstag mit dabei sein. Allen voran Ex-Profi Boris Becker, der angekündigt hat, das Turnier über mehrere Tage zu verfolgen. Zu den weiteren illustren Gala-Gästen aus Alemania zählen die Schauspieler Sonja Kirchberger und Uwe Ochsenknecht sowie die TV-Moderatorin Verona Pooth. Möglicherweise blicken lassen werde sich auch Multimilliardär und Virgin-Gründer Richard Branson, der am Mittwochabend (21.6.) sein neues Luxushotel „Son Bunyola” etwas außerhalb des Küstenortes Banyalbufar mit einer spektakulären Party einweihte.

Serviert bekommen die Turnier-Promis am Samstagabend unter anderem ein Showturnier im Doppel mit dem ehemaligen deutschen Tennisprofi Tommy Haas, der zusammen mit Feliciano López gegen Nick Kyrgios und Dustin Brown antritt.

Die Mallorca Championships sind als Art Vorbereitung auf die ein paar Tage später in London stattfindenden British Open in Wimbledon konzipiert. Ein Konzept, das nach Einschätzung von Turnier-Direktor Toni Nadal und Veranstalter Edwin Weindorfer aufgeht.

Wer dabei sein will, kann Tages- oder Abokarten direkt auf der Homepage www.ticket-onlineshop.com/ols/mallorca-championships/ oder per E-Mail an ticket@mallorca-championships.com kaufen. Bestellungen werden auch unter der Telefon-Nummer +34 871 022513 entgegengenommen. Alle Informationen zum Turnier, den Öffnungszeiten und Rahmenprogramm gibt es unter der Adresse www. mallorca-championships.com.