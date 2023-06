hat am Mittwoch bei den Mallorca Championships in Santa Ponça den bishergefeiert! Der 31-jährige Karlsruherund Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas dank einer bärenstarken Leistung mit 6:4, 3:6, 6:2., der den Australier Jordan Thompson mit 7:6 (8/6), 1:6, 6:3 in die Knie zwang.

Yannick Hanfmann erwischte im Achtelfinale der Mallorca Championships gegen den topgesetzten Stefanos Tsitsipas einen idealen Start. Hanfmann nahm dem Griechen gleich im ersten Spiel den Aufschlag ab und brachte den ersten Satz mit 6:4 in trockene Tücher. Beim Stand von 1:1 im zweiten Durchgang hatte der Weltranglisten-48. drei weitere Breakchancen, die Tsitsipas jedoch abwehren konnte. Mit einem Doppelfehler ermöglichte Hanfmann dem Titelverteidiger das Break zum 5:3, anschließend stellte Tsitsipas mit eigenem Service den Satzgleichstand her.

Die Vorentscheidung zugunsten des Deutschen fiel im dritten Satz auf kuriose Weise. Beim Spielstand von 2:1 für Hanfmann führte Tsitsipas bei eigenem Aufschlag mit 40:15, fabrizierte danach aber zwei Doppelfehler. Aus Wut darüber knallte er den Ball aus dem Stadion und erhielt dafür seine zweite "Code Violation", die zu einem Punktgewinn und Vorteil für Hanfmann führte. In der Folge unterlief Tsitsipas ein unerzwungener Fehler, der Hanfmann wie aus dem "Nichts" zu einem weiteren Break verhalf. Danach ließ sich der Karlsruher die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Er durchbrach im letzten Spiel noch einmal den Aufschlag seines Kontrahenten und ging nach 1:45 Stunden als 6:4, 3:6, 6:2-Sieger vom Platz.

Hanfmann jubelte nach dem Match über einen "sehr speziellen" Erfolg. "Top-Ten-Siege habe ich noch nicht so oft in meiner Karriere gehabt, deswegen ist das schon ein schöner Sieg, vor allem auf Rasen. Ich fühle mich wohl auf Rasen. Ich habe ein tolles Match gespielt, das auch Spaß gemacht hat. Es waren auch einige deutsche Zuschauer im Stadion, die für eine gute Atmosphäre gesorgt haben", so Hanfmann.

Mit dem Break im ersten Spiel habe er Tsitsipas gleich unter Druck setzen können. „Da habe ich gezeigt, dass ich nicht nur als Statist auf dem Platz sein möchte, sondern gewinnen will.“ Beim Break zum 3:1 im dritten Satz habe er selbst zunächst zwei unkonzentrierte Punkte gespielt. „Doch dann macht er zwei Doppelfehler, spielt einen Ball weg und plötzlich habe ich Breakball. Auch das ist Rasentennis, alles geht so schnell“, beschrieb Hanfmann die am Ende spielentscheidende Phase.

