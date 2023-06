Yannick Hanfmann hat am Donnerstag seinen Erfolgslauf bei den Mallorca Championships fortgesetzt! Der 31-jährige Karlsruher besiegte im Viertelfinale Feliciano Lopez mit 6:2, 6:4 und beendete damit auch die große Karriere des 41-jährigen Spaniers. Im Halbfinale am Freitag trifft Hanfmann auf Adrian Mannarino, der in einem französischen Duell Corentin Moutet mit 7:5, 6:2 bezwang.

Yannick Hanfmann präsentiert sich bei den mit 984.805 Euro dotierten Mallorca Championships in Santa Ponça weiter in bestechender Form! Einen Tag nach seinem Dreisatzerfolg über den Weltranglisten-Fünften Stefanos Tsitsipas (GRE) lieferte der Karlsruher auch gegen Feliciano Lopez eine starke Vorstellung ab und besiegte den sentimentalen Favoriten des Publikums in 70 Minuten mit 6:2, 6:4.

Mit Breaks zum 3:2 und 5:2 sorgte Hanfmann im ersten Satz für klare Verhältnisse. Auch die einzige brenzlige Phase meisterte der Weltranglisten-48. mit Bravour, als er beim Stand von 0:1 im zweiten Durchgang zwei Breakbälle von Lopez abwehren und zum 1:1 ausgleichen konnte. Im nächsten Spiel durchbrach Hanfmann dann das Service des Spaniers zum 2:1 und stellte damit die Weichen in Richtung Halbfinale. Mit einem Ass verwertete er gleich seinen ersten Matchball zum Sieg. Hanfmann steht in Mallorca zum zweiten Mal in der laufenden Saison nach Houston und zum insgesamt sechsten Mal in der Vorschlussrunde eines ATP-Turniers.

„Das war eine sehr konzentrierte, gute Leistung von mir. Ich habe nicht viel anbrennen lassen und bin stolz auf mich, dass ich das zwei Sätze lang so durchgezogen habe“, bilanzierte Hanfmann zufrieden. „Feli (Feliciano Lopez, Anm.) hat mir ein paar Doppelfehler zum Break gegeben. Das hat mir sicher geholfen. Ich habe versucht, seine Linkshänder-Aufschläge ein bisschen wegzunehmen und Druck mit meinen Returns zu machen. Das ist mir alles gut gelungen“, ergänzte Hanfmann, der sich mit den 90 bisher eroberten Punkten in Mallorca im ATP-Live-Ranking auf Position 44 verbessert hat.

Hanfmann trifft in der Vorschlussrunde am Freitag nicht vor 18.00 Uhr auf Adrian Mannarino, der an seinem 35. Geburtstag seinem französischen Landsmann Corentin Moutet mit 7:5, 6:2 das Nachsehen gab. Eröffnet wird der Semifinal-Tag um 13.00 Uhr mit der Doppel-Begegnung zwischen Robin Haase (NED)/Philipp Oswald (AUT) und dem US-Duo Nathaniel Lammons/Jackson Withrow. Ab 15.30 Uhr ermitteln der US-Amerikaner Christopher Eubanks und der südafrikanische Qualifikant Lloyd Harris den ersten Einzel-Finalisten.

TICKETINFORMATION

Tickets für die Mallorca Championships sind auf der Website https://www.ticket-onlineshop.com/ols/mallorca-championships/, per E-Mail an ticket@mallorca-championships.com sowie telefonisch unter der Nummer +34 871 022 513 erhältlich!