Der französische Meister und Scheichklub Paris Saint Germain (PSG) hat am Donnerstag die Verpflichtung des auf Mallorca geborenen spanischen Stürmers Marco Asensio bekanntgegeben. Der 27-jährige Stürmer erhielt einen Vertrag bis 2026 und wechselt nach sieben Spielzeiten bei Real Madrid ablösefrei an die Seine. In den vergangenen Wochen war der 37-malige Nationalspieler auch mit dem Premier-League-Verein Arsenal London in Verbindung gebracht worden.

In einer ersten Stellungnahme nach Vertragsunterzeichnung sagte Asensio, "es ist ein großes Privileg, bei einem Verein wie PSG spielen zu dürfen". Gemeinsam strebe man in der nächsten Saison "große Ziele" an, allen voran den Gewinn der Champions League. Trotz milliardenschwerer Spielereinkäufe, darunter Lionel Messi und Neymar, blieb dem Klub des katarischen Scheichs Nasser Al Khelaïfi die begehrteste Trophäe im europäischen Fußball bislang verwehrt. In Paris trifft Asensio auf einen weiteren Mallorquiner: Rafel Pol. Der Fitness-Trainer gehört zum Trainer-Stab von Luis Enrique, den die Franzosen vor wenigen Tagen zum neuen Cheftrainer des Starensembles ernannt hatten.