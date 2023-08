Es geht wieder rund auf Mallorca, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Am Wochenende startet die erste spanische Fußballliga in die neue Spielsaison, für Real Mallorca geht es am Samstag auswärts auf die Kanaren, zum Aufsteiger UD Las Palmas, ein vermeintlich einfacher Gegner für das Saison-Debüt der Inselkicker. Doch was dürfen Mallorca-Fans in den kommenden Wochen und Monaten von ihrer Mannschaften erwarten? Erst einmal hoffen, dass der Abgang von Kang In Lee, einer der Leistungsträger in der vergangenen Saison, zu keinem größeren Trauma in der Mannschaft führte. Der offensive Mittelfeldspieler aus Südkorea wechselte im Sommer für 18 Millionen Euro zu Paris Saint German.

Als Ersatz verpflichtete Real Mallorca den kanadischen Nationalstürmer Cyle Larin, der für die Ablösesumme von acht Millionen Euro vom abgestiegenen Real Valladolid auf die Insel wechselte. Das Problem: Die Mittelstürmer-Position von Larin ist durch den Kosovaren Vedet Muriqi eigentlich hinreichend besetzt. So schoss Muriqi in der vergangenen Saison insgesamt 15 Tore, eine Zahl, die ihn in die Top-3 der besten Torschützen in ganz Spanien katapultierte. Neben der doppelt besetzten Stürmer-Position hat Real Mallorca wenige Tage vor dem Ligastart weitere Baustellen offen. Die vielleicht Größte betrifft Innenverteidiger und Mannschaftskapitän Antonio Raillo, der vor wenigen Wochen verlockende Transfer-Angebote aus dem Ausland bekam. Ähnliche Nachrichten Von Mallorca nach Paris: Starstürmer Marco Asensio wechselt zu Paris Saint Germain Mehr ähnliche Nachrichten Insbesondere der FC Cagliari aus der italienischen Serie A ist an dem Real-Mallorca-Spielführer interessiert, drei Millionen Euro haben die Italiener dem Inselclub bereits geboten, doch der lehnte ab. Raillo sei unverkäuflich. Wie die Geschichte ausgehen wird, ist noch unklar, bei den letzten Vorbereitungsspielen von Mallorca trug Raillo nicht mehr die Kapitänsbinde. Ansonsten greift Trainer Javier Aguirre weitgehend auf das gleiche Personal wie in der vergangenen Saison zurück, mit der er immerhin am Ende den neunten Tabellenplatz erreichte. Ob Real Mallorca am Ende der kommenden Saison erneut im oberen Bereich zu finden sein wird, muss sich zeigen. Eine Änderung des defensiven Spielsystems des mexikanischen Coaches ist sicherlich nicht zu erwarten. Dafür, dass die kommende Saison zumindest aus geschäftlicher Sicht ein Erfolg für den Club wird, spricht zumindest das ausgebaute Stadion mit größerem Vip-Bereich für wohlbetuchte Zuschauer. Eintritts- und Dauerkarten können weiterhin über die Webseite www.rcdmallorca.es gekauft werden. Real Mallorca wurde 1916 gegründet. Zwischen 1997 und 2013 spielte RCD Mallorca 16 Saisons lang durchgehend in der ersten Liga. Es war auch die Zeit mit den größten Erfolgen. So erreichte die Mannschaft 1997 das Finale im spanischen Pokalwettwettbewerb. 1999 verlor Mallorca das Finale um den Europapokal der Pokalsieger gegen Lazio Rom. 2003 gewann Real Mallorca schließlich seinen ersten und bis dato einzigen großen Titel: den spanischen Pokal.