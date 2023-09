Kein Scherz: Deutschlands Kult-Komiker Otto Waalkes ist brandneues Ehrenmitglied von Mallorcas Country Club in Santa Ponsa. Edwin Weindorfer, CEO des Sportveranstalters emotion, der seit drei Jahren auf der Anlage das WTA Profi-Tennisturnier „Mallorca Championships“ ausrichtet, überreichte dem 74-jährigen Waalkes am Donnerstag die Mitgliedsurkunde.

„Otto Waalkes hatte diese Woche mehrere Tage auf der Anlage trainiert. Er ist zudem mit einem Mitglied des Clubs gut befreundet. Da lag es nahe, ihn zu fragen, ob er als Ehrenmitglied aufgenommen werden wollte“, so Weindorfer.

Und Otto Waalkes sagte sofort zu. Dass der Komiker ein Herz für den Tennissport hat ist bekannt. Seine Begeisterung für den weißen Sport geht so weit, dass er Tennislegende Steffi Graf davon überzeugte, 1989 in seinem Film „Otto – Der Außerfriesische“ mitzuspielen. Drei Jahre zuvor begeisterte er die Zuschauern auf der Anlage Rothenbaum in Hamburg mit einem Show-Doppel zusammen mit Boris Becker, Fußballlegende Uwe Seele und Beckers damaligem Trainer Tiriac.