Licht und Schatten für Mallorcas große Fußballteams am vergangenen Liga-Wochenende. Während es bei Erstligist Real Mallorca nach einem überzeugenden Spiel gegen Rayo Vallecano am Ende etwas unglücklich nur zu einem 2:2-Unentschieden reichte, kassierte Drittligist Atlético Baleares trotz neuem Trainer auswärts gegen das andalusische Team Antequera eine 0:3-Klatsche und richtet sich am Tabellenende so langsam aber sicher ein.

Ärgerlich für die Spieler von Real Mallorca, die nach dem Spiel am Samstag bei Rayo Vallecano mit nur einem Punkt im Koffer die Heimreise antreten mussten. Das 2:2-Unentschieden hatte über weitere Strecken nach einem Triumph für den Inselclub ausgesehen, der an seine gute Leistungen aus dem Spiel gegen FC Barcelona (2:2) in der Woche davor anknüpfen konnte. Konzentriert und motiviert agierten die Mallorquiner von einer sicheren Verteidigung nach vorne und erspielten sich immer wieder gefährliche Torchancen. Zwar konnten die Gastgeber bereits in der 4. Minute in Führung geben, der erneut starke Muriqi traf kurz vor dem Halbzeitende aber zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel spielte Mallorca weiterhin munter auf, und wurde dafür in 58. Minute mit einem Tor von Antonio López belohnt. Raya Vallecano gelang es anschließend kaum noch, vor das Tor der Gäste zu gelangen, ein unglückliches Handspiel von Gio in der 96. Minute führte dann zum umstrittenen Elfmeter, den Falcao für die Gastgeber verwandelte. Real Mallorca liegt somit nach acht Spielen mit sieben Punkten auf dem 15. Tabellenrang und empfängt am Samstag (7.10.) zuhause den FC Valencia. Bei Atlético Baleares läuft derzeit gar nichts mehr. Trotz des neuen Trainers verlor das Team um den deutschen Präsidenten Ingo Volckmann am Sonntag 0:3 gegen Antequera. Mit nur einem Punkt nach sechs Spielen liegt der Inselclub weiterhin auf dem letzten Tabellenrang der dritten Liga.