Auf der Anlage von Golf de Andratx ist an diesem Samstagmorgen bei herrlichem Herbstwetter der "MM-Golfcup powered by Minkner & Partner" gestartet. Pünktlich um 9 Uhr ging der erste Flight auf die Runde. Der Startzeitpunkt für die letzten Spieler ist um 13 Uhr angesetzt. Auf dem herrlichen Golfplatz wird also den ganzen Tag reger Betrieb herrschen. Für die Golfer geht es darum, Punkte zu sammeln – aber natürlich auch, die wunderbaren Ausblicke auf und von der Golfanlage zu genießen.

Die 120 Spieler dürfen sich auf unvergessliche Erlebnisse freuen. Los ging und geht es wie immer mit einem Frühstück im Clubrestaurant Campino und einem Welcome Pack für alle Teilnehmer. Am Halfwayhouse verwöhnt kein anderer als der bekannte Gourmetkoch Gerhard Schwaiger die Spieler mit Köstlichkeiten. Statt direkt im Anschluss an das Turnier findet die Siegesfeier im Rahmen einer großen Abend-Gala im Yachtclub von Andratx statt. Auf dem Programm stehen dort unter anderem ein Welcome-Cocktail mit anschließender Modenschau, ein glamouröses Gala-Dinner, Live-Musik sowie eine Tombola mit zahlreichen, teils hochkarätigen Preisen. Man darf also gespannt sein!