Siebte Niederlage in Folge: Das ist die beschämende Bilanz von Mallorcas Fußball-Drittligisten Atlético Baleares. Im Heimspiel gegen die Mannschaft von Atlético Madrid B unterlagen die mallorquinischen Gastgeber in Palma mit 0:3. Damit liegt das Team um den deutschen Vereinspräsidenten Ingo Volckmann nach dem achten Spieltag mit nur einem Punkt weiter auf dem letzten Tabellenplatz. Für die Gäste trafen in der 6. Spielminute Assane Ndiaye, in der 50. Minute Mario da Costa, und in der 64. Minute erhöhte Nabil Touaizi zum 0:3-Endstand.

Die Partie war das dritte Spiel der Mallorquiner unter dem neuen Trainer Juanma Barrero. Ende September löste er José Antonio García Escudero „Tato” ab, der in der vergangenen Saison zwar den Klassenerhalt gerettet hatte, in dieser Saison jedoch nach fünf Spielen und nur besagtem einen Punkt den Hut nehmen musste. Doch auch Barrero, der 15. Trainer in nur neun Jahren, konnte bisher das Ruder nicht herumreißen. Ähnliche Nachrichten Atlético Baleares schafft Klassenerhalt im letzten Moment Entsprechend unmutig waren die Fans von Atlético Baleares. „Mit den Rufen „Vorstand, Rücktritt” forderten die Demission von Sportdirektor Patrick Messow und seinem technischen Sekretär Jordi Roger, die sie für den katastrophalen Zustand der Mannschaft verantwortlich machen. Das nächste Spiel bestreiten die Inselkicker am Sonntag, 22. Oktober in Alicante gegen CF Intercity. Anpfiff ist um 12 Uhr.