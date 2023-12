Fußball-Erstligist Real Mallorca wird zum Ligaspiel gegen Celta de Vigo am 13. Januar sein umgebautes Stadion Son Moix offiziell einweihen. Auf seinen vier Tribünen, von denen keine der anderen gleicht, haben insgesamt 26.020 Zuschauer Platz, die bis dato größte Kapazität, die es je für eine Sportanlage auf den Balearen gab.

24 Millionen Euro und 607 Tage nach dem ersten Spatenstich für den Umbau, der am 16. Mai 2022 begann, sollen Mallorcas Fans damit endlich in den Genuss einer modernen Sportarena kommen, in dem sich nicht alles nur um den Fußball dreht. Nach Plänen der Eigentümer, allen voran dem US-amerikanischen Hauptaktionär Andy Kohlberg, sollen im Stadion in Zukunft und ganzjährig diverse Events wie Musikkonzerte oder andere Arten von Sportveranstaltungen stattfinden.

Zu den künftigen Angeboten im Stadion gehören neben einer Sport-Bar, die das ehemalige MallorCafé ersetzen wird, auch verschiedene Shops und Lokale sowie ein Fitnessstudio und ein Restaurant, in dem man täglich mit Blick auf das Spielfeld und das Tramuntana-Gebirge essen kann.

Diese Service-Einrichtungen sind Teil des sogenannten Premium Clubs, einem eigenen Stadion-Bereich unterhalb des Restaurants. Um mit dem Stadion auch an spielfreien Tagen Umsätze zu generieren, sollen in den Örtlichkeiten auch Hochzeiten, Firmenfeiern und andere Unternehmens-Events stattfinden können.

Außerdem wird am 13. Januar die Tribüne „L’Infern1916” in der Südkurve eingeweiht, auf der insgesamt 2760 Ultra-Fans Platz haben. Für diese Tribüne gibt es eigene Ticketpreise sowie einen Social-Media-Auftritt.