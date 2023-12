Das alte Jahr geht tür Sportfreunde auf Mallorca im Laufschritt zu Ende, und zwar bei einem der vielen traditionellen Silvesterläufe. Den Anfang macht der Ort Son Servera im Nordosten der Insel. In dem Ort findet bereits einen Tag vor dem 31. Dezember der sogenannte Weihnachts-Solidaritätslauf statt. Die Teilnehmer müssen sechs Mal hintereinander einen 700 Meter langen Rundkurs zurücklegen, für Kinder stehen 500- und 1000-Meter Distanzen auf dem Programm. Wer einfach nur gehen will, muss 1,4 Kilometer zurücklegen. Das Start-Trikot kostet 5 Euro, der Erlös wird einem guten Zweck gestiftet. Startzeit ist um 11 Uhr auf der Plaça de Sant Joan in Son Servera.

Etwas verrückter geht es beim großen Silvesterlauf der Gemeinde Calvià am 31. Dezember zu. Dort fällt der Startschuss um 17 Uhr auf der Leichtathletik-Bahn von Magaluf. Viele der Läufer des 6,7 km langen Wettbewerbes schmeißen sich in die verrücktesten Verkleidungen, da die besten Kostüme extra prämiert werden. Das Startgeld kostet 7 Euro. Die ersten 800 Teilnehmer erhalten ein Starttrikot und im Anschluss heiße Schokolade mit Ensaimada. Ähnliche Nachrichten Diese Läden und Supermärkte auf Mallorca haben auch an Silvester und Neujahr geöffnet Mehr ähnliche Nachrichten Auch in Alcúdia wird zum Jahresausklang gelaufen. Dort startet der Silvesterlauf um 16 Uhr auf dem Passeig Mare de Deu de la Victoria. Zur Auswahl stehen Distanzen von 2,5 und 7 Kilometer. Die Teilnahme ist kostenlos. Relativ professionell geht es beim Silvesterlauf in Can Picafort zu. Der startet um 11 Uhr auf der Plaça Enginyer Gabriel Roca des Ortes und führt im Rundkurs über eine Gesamtlänge von 6,78 Kilometer. Kinder und Jugendliche starten eine Stunde vorher, je nach Altersgruppe über unterschiedliche Distanzen. Das Startgeld beträgt 10 Euro. Auch die Stadt Inca veranstaltet am Inca ihren traditionellen Volkslauf über eine Distanz von 6 Kilometern. Start ist um 11 Uhr vor der öffentlichen Sporthalle Mateu Cañellas. Die Startgebühr beträgt 12 Euro. Es gibt Preise in diversen Kategorien zu gewinnen. Wichtig: Für alle Läufe gilt Anmeldepflicht vor Ort oder über www.elitechip.net.