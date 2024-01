Ja, es soll sie wirklich geben. Menschen, die nur deshalb in die Ferne reisen, um dort den ganzen Tag lang Golf zu spielen. Man nennt sie – wie sollte es auch anders sein – Golfurlauber, eine Art Nischen-Spezies im internationalen Reisebusiness, die aber insbesondere in Spanien seit Jahren für steigende Umsatzzahlen sorgt.

„Golfurlauber reisen in der Regel in Gruppen zwischen acht und zwölf Personen, meist handelt es sich um befreundete Männer. Frauen oder Paare sind eher die Ausnahme”, weiß Sandra Estarellas. Die Mallorquinerin betreibt seit zehn Jahren die Service-Agentur Smart Golf Travel mit Sitz in Palmas Vorort Marratxí. „Ganz am Anfang haben wir im Auftrag von Privatpersonen oder Agenturen Greenfee-Pakete von Golfplätzen auf der Insel angeboten, mittlerweile operieren wir spanienweit und ausschließlich für Golfreiseveranstalter aus der ganzen Welt”, sagt Estarellas. Sie selbst war vor der Gründung ihres Unternehmens viele Jahre in der Reise- und Hotelbranche auf Mallorca tätig. In dieser Zeit lernte sie auch ihren heutigen Ehemann kennen, den deutschen Manager vom Golfclub Alcanada, Kristoff Both.

„Mallorca zählt in Europa zu den beliebtesten Golfreisezielen, nicht zuletzt deshalb, weil es hier mit 19 öffentlich bespielbaren Plätzen eine große Auswahl gibt”, erklärt Estarellas. Aber auch Plätze auf dem spanischen Festland und gar den Kanarischen Inseln werden bei ihr gut gebucht. „Wir haben uns auf exklusive und maßgeschneiderte Golf-Packages entschieden. Bei uns kann man also nicht nur mehrere Greenfees buchen, sondern auch Hotelaufenthalte oder Komplementärangebote wie Restaurantbesuche oder alle möglichen Arten von Freizeitausflügen”. Darunter fallen beispielsweise Bootsausflüge, Wandertouren oder Bodega-Besichtigungen.

„Es gibt zahlreiche Unternehmen, die ihren Mitarbeitern Incentive-Golfurlaube schenken. Die möchten neben dem Golfspiel auch andere Freizeitaktivitäten wahrnehmen. In diesem Fall agieren wir als Art Incoming-Agentur und kümmern uns um den reibungslosen Ablauf der Reise vor Ort”, erklärt die Mallorquinerin.

Für Golfreiseveranstalter schnüren Estarellas und ihr vierköpfiges Team fast ausschließlich sogenannte Packages, die aus einem in der Regel siebentägigen Hotelaufenthalt plus fünf oder sechs Greenfees auf verschiedenen Plätzen bestehen. Golf Travel Smart arbeitet hier als Vermittlungsagentur zwischen der Unterkunft, dem Golfclub und dem auftraggebenden Reiseveranstalter. „Wir verhandeln mit dem Hotel und dem Golfplatz für einen bestimmten Zeitraum einen Festpreis aus, den wir dann als Package dem Veranstalter unter Einbehaltung einer Provision anbieten. Der Veranstalter hat zuvor ein Kontingent an Flügen bei einer Airline gekauft, um seinen Endkunden eine komplette Golfreise zu verkaufen. Auf Wunsch kümmern wir uns vor Ort auch um den Flughafentransfer, die Buchung eines Mietwagens oder andere Wünsche des Golfurlaubers”, so Estarellas.

Zu ihrem Portfolio gehören ausschließlich exklusive Hotels und Golfclubs, wie beispielsweise die beiden PGA-Championships-Plätze Valderrama und Sotogrande in Andalusien. „Eine Tageskarte in diesen weltbekannten Clubs zu bekommen, ist für die Mehrheit der Normalo-Golfer oftmals unmöglich. Das geht dann nur über Golfreiseveranstalter, die von uns die jeweiligen Packages in diesen Clubs kaufen”, so Estarellas.

Dass sich ihr Business in den vergangenen Jahren trotz stark rückläufiger Mitgliederzahlen in Europas Golfclubs positiv entwickelt hat, schreibt die Mallorquinerin vor allem dem Wunsch vieler Golfurlauber nach Exklusivität zu. „Wer Golfreisen bucht, will in der Regel nicht an einem Pauschal- oder Massenreiseziel landen. Er legt besonderen Wert auf Komfort, will sich ganz auf sein Hobby konzentrieren, und sich während seines Aufenthaltes nicht um logistische Belange wie Unterkunft, Mietwagen oder Essengehen kümmern. Das muss alles vorab organisiert sein”, weiß Estarellas.

Neben ihrer Arbeit als Geschäftsführerin von Smart Golf Travel vertreibt die Mallorquinerin seit vielen Jahren den sogenannten Mallorca Golf Pass, eine Art Rabattkarte zum Kauf von Greenfees in fast allen Clubs auf der Insel. „Mit der Karte lassen sich bis zu 50 Prozent des Greenfees sparen, Urlauber und Residenten auf Mallorca, die gerne und oft spielen, können damit eine Menge Geld sparen”, sagt Estarellas.