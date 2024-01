Die Inselkicker von Real Mallorca haben in der Nacht zum Mittwoch gegen den Zweitligisten Teneriffa das Viertelfinale des spanischen Königscups (Copa del Rey) erreicht. In buchstäblich letzter Sekunde erzielte der kanadische Stürmer Cyle Larin (120. Spielminute) mit einem sehenswerten Schuss aus der Drehung den einzigen Treffer der Partie. Glaubt man dem Spielbeobachter der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" brachten beide Teams auf der Kanareninsel kein wirklich attraktives Spiel auf den Rasen. Während es die Heimmannschaft zumindest ansatzweise mit Kampfgeist und Einsatz versuchte, beschränkten sich die Elf von Trainer Javier Aguirre auf das Kontern.

In den ersten 45 Spielminuten wurde dem Blatt zufolge wenig Fußball geboten. Auf die Idee, sich Torgelegenheiten herauszuspielen, seien weder die Inselfußballer aus Teneriffa noch Mallorca gekommen. So blieb es bei einem Warnschuss des Mallorquiners Abdón Prats, der Torhüter Tomeu Nadal aber nicht in Verlegenheit bringen konnte. Nach dem Wiederanpfiff legten die Gastgeber zunächst einen Gang zu. Nennenswerte Chancen blieben jedoch in beiden Strafräumen eine Ausnahme. Ein bisschen Aufregung kam in der 81. Spielminute auf, als Abdón Prats mit einer akrobatischen Einlage nur knapp das Tor verfehlte.

Die Verlängerung hätte mit ein bisschen guten Willen seitens des Unparteiischen in der 100. Spielminute entschieden werden können. Als der kanarische Verteidiger Melero López den Mallorquiner Antonio Raíllo im Sechzehner unsanft zu Fall brachte, ahnten die heimischen Zuschauer vermutlich Böses. Doch der Pfiff und die Geste zum Elfmeterpunkt blieben überraschend aus. So plätscherte die Partie weiter dem Ende entgegen, die logische Konsequenz deutete auf einen Strafstoß-Showdown hin. Doch Cyle Larin hatte ein Nachsehen mit jenen Zuschauern, die sich bereits um ihre Nachtruhe sorgten, schließlich war es längst weit nach Mitternacht.

Mit dem Sieg auf Teneriffa zieht Real Mallorca als einer der ersten Teams ins Viertelfinale der Copa del Rey ein. In den beiden weiteren Dienstagsspielen setzten sich der FC Sevilla (3:1 gegen Getafe) und Athletic Bilbao (2:0 gegen Alavés) durch. Die anderen Partien finden am Mittwoch und Donnerstag statt.