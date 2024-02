Hoffnungsschimmer am Fußballhimmel über Mallorca. Beide Profi-Inselclubs haben an diesem Wochenende Siege eingefahren.

Real Mallorca gewann am Sonntagabend dank eines Last-Minute-Treffers von Muriqi in der 91. Minute mit 2:1 gegen den Madrider Vorstadtclub Rayo Vallecano. In der 48. Minute war RCD mit 1:0 durch Sánchez in Führung gegangen. Der Ausgleich für die Gäste fiel in der 76. Minute durch García.

Die "Roten" stehen jetzt mit 23 Punkten aus 24 Spielen auf dem 15. Tabellenrang, haben wieder sechs Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Die nächste Chance auf einen Dreier bekommt das Team am kommenden Wochenende beim Heimspiel gegen Real Sociedad San Sebastián (Sonntag, 18.2., 18.30 Uhr). Nur wenige Tage danach treffen die beiden Teams dann im Rückspiel des Pokalhalbfinales aufeinander. Das Hinspiel auf Mallorca war 0:0 ausgegangen.

Erfolgreich war an diesem Wochenende auch das extrem abstiegsgefährdete Atlético Baleares. Die "Blau-Weißen" bezwangen Antequera ebenfalls mit 2:1 und stehen jetzt mit 21 Punkten aus 23 Spielen auf dem 17. Rang der 20 Mannschaften umfassenden Tabelle der dritten Liga, das ist immer noch ein Abstiegsplatz. Am kommenden Sonntag (12 Uhr) muss das Team um den deutschen Präsidenten Ingo Volckmann und Sportdirektor Patrick Messow bei Atlético Madrid B antreten.