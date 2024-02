Zwischen Hamburg und Palma lagen am Dienstagvormittag (13.2.) nicht nur mehr als 2000 Kilometer Distanz, sondern auch satte 15 Grad Temperaturunterschied. Während über der Hansestadt erneut bedrohliche Regenwolken hingen, herrschte auf Mallorca an diesem Februartag eitel Sonnenschein bei bis zu 20 Grad celsius und mehr im Schatten. Perfekte Voraussetzungen also für die erste Trainingseinheit des FC St. Pauli auf dem Übungsgelände Son Bibiloni des spanischen Erstligisten Real Mallorca an der Landstraße nach Sóller.

Der Kiezclub war am Abend zuvor auf die Insel gereist, um sich auf das Zweitliga-Spiel am kommenden Sonntag gegen Eintracht Braunschweig vorzubereiten. Die Vereinsführung hatte die ungewöhnliche Trainingsreise auf die spanische Urlaubsinsel mitten in der Saison mit dem aufgrund der anhaltenden Regenfälle in Hamburg extrem schlechten Zustand des eigenen Trainingsplatzes begründet. Dessen Rasen soll zudem während des bis Freitag dauernden Training-Exils auf Mallorca erneuert werden. Gegen viertel nach elf traf der Tabellenführer der zweiten Liga auf dem Übungsgelände ein und wurde dort bereits von rund einem Dutzend deutscher Fans erwartet. "Wir waren ein paar Tage auf der Insel, um hier Tennis zu spielen", erzählt Axel Neigenfink aus der norddeutschen Kleinstadt Ellerau. Zusammen mit seinem Freund Carsten Walter hatte er sich nur wenige Stunden vor dem Rückflug nach Deutschlande spontan entschlossen,seiner Lieblingsmannschaft beim Training auf Mallorca ein wenig über die Schulter zu schauen. "Kommt ja nicht gerade oft vor, dass St. Pauli auf der Insel gastiert". Sein Kumpel Carsten ließ es sich aus gegebenem Anlass auch nicht nehmen, standesgemäß im Astra-Trikot des Hamburger Kultclubs aufzukreuzen. Beide sind langjährige Pauli-Fans. Ähnliche Nachrichten In diesem Luxushotel auf Mallorca kommt der FC St. Pauli unter Mehr ähnliche Nachrichten Am Mittwoch (14.2.) haben Anhänger zwischen 9.40 und 11 Uhr erneut die Möglichkeit, am öffentlichen Training des Kultvereins im Leistungszentrum von Real Mallorca zuzuschauen. Adresse: Diseminado 4420 - Son Sardina, 35, 07120 Palma, Islas Baleares

(An der Landstraße von Palma nach Sóller, 1 km hinter Kreisverkehr Son Reus)