Real Mallorca hat am Dienstagabend (27.2.) nach einem packenden Spiel in San Sebastián den Einzug ins Finale des spanischen Pokalwettbewerbes erreicht. Im Halbfinal-Rückspiel setzte sich der Inselclub mit 5:4 im Elfmeterschießen durch. Nach der Verlängerung hatte es 1:1 gestanden. Mallorca greift am 6. April im Stadion des FC Sevilla nach seinem zweiten großen Titel, 2003 konnte der Club den spanischen Pokal, die sogenannte "Copa de Rey", das erste Mal für sich entscheiden. Der zweite Finalist wird am Donnerstagabend zwischen Atlético Madrid und Athletic Bilbao ermittelt.

Giovanni González (50.) hatte Mallorca nach dem Seitenwechsel in Führung gebracht, Mikel Oyarzábal (71.) rettete den favorisierten Champions-League-Achtelfinalisten aus San Sebastián in die Verlängerung. Im Elfmeterschießen parierte Mallorcas Keeper Dominik Greif, der beste Spieler in den Reihen der Gäste, gleich den ersten Versuch von Oyarzábal, die Schützen von der Insel verwandelten dagegen allesamt souverän. Im Hinspiel waren keine Tore gefallen. Mallorcas Tennis-Superstar Rafael Nadal gratulierte seinem "Heimatclub" zum Finaleinzug in den sozialen Netzwerken. Der 22-fache Gran-Slam-Gewinner teilte den Triump-Post von RCD Mallorca auf seiner Instagram-Seite und schmückte ihn mit ein paar Applaus-Emojis. In der Innenstadt von Palma feierten die Fans bis tief in die Ncht hinein ausgelassen.