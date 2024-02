Mit einem torlosen Unentschieden haben sich Real Mallorca und Real Sociedad San Sebastián am Dienstagabend (6.2.) im Hinspiel des spanischen Pokal-Halbfinales voneinander getrennt. Die Partie in Palmas Stadion Son Moix vor rund 22.000 Zuschauern verlief über weitere Strecken zäh und holprig, die Gäste aus der baskischen Stadt San Sebastian hatten in der zweite Hälfte die klareren Chancen, deren Mittelstürmer Sadiqu vergab aber zweimal vor dem leeren Tor.

Der große Zuschauer-Andrang führte am frühen Dienstagsabend zu einem echten Verkehrschaos rund um Palmas Stadion Son Moix. Auf der Umgehungsautobahn Vía de Cintura kam der Verkehr teilweise völlig zum Erliegen.

Das Rückspiel findet am Dienstag, 27.2., im Baskenland statt. Beide Mannschaften treffen zuvor im Liga-Spiel am 18.2. aufeinander. Das zweite Pokal-Halbfinale wird zwischen Atlético Madrid und Athletic Bilbao ausgetragen. Das Hinspiel findet an diesem Mittwochabend (7.2.) statt.

Für Real Mallorca wäre das Erreichen des Finales im spanischen Pokal-Wettbewerb einer der größten Erfolge seit vielen Jahren. In der Liga läuft es für den Inselclub derzeit alles andere als rund. Nach der 0:4-Klatsche gegen Bilbao am vergangenen Wochenende liegen die "Roten" mit lediglich 20 Punkten nur noch drei Zähler vor den Abstiegsplätzen. Am Sonntag (11.2.) empfängt Real Mallorca den Madrider Vorstadtclub Rayo Vallecano in Palma.