Mallorcas höchstklassige Fußballteams, Erstligist Real Mallorca und Drittligist Atlético Baleares, haben am Wochenende herbe Niederlagen hinnehmen müssen. So verlor Mallorca am Freitagabend bei Athletic Bilbao mit 0:4, während Atlético Baleares in Málaga mit 0:3 abgefertigt wurde. Real Mallorca ist mit 20 Zählern nur noch drei Punkte von der Abstiegszone entfernt, Drittligist Atlético um seinen deutschen Präsidenten und Eigentümer Ingo Volckmann liegt dagegen bereits auf dem 18. Tabellenrang und damit tief im Liga-Keller, mit acht Punkten Rückstand auf einen Platz, der den theoretischen Klassenerhalt sichert.

Fans von Real Mallorca freuen sich dennoch auf das nächste Spiel ihrer Mannschaft am Dienstagabend in Palma. Dann tritt die Elf um den mexikanischen Trainer Javier Aguirre im Hinspiel des Pokal-Halbfinales auf das baskische Team von Real Sociedad San Sebastián an. Das Spiel wird um 21 Uhr im Stadion Son Moix angepfiffen. Wer dabei sein will, sollte sich sputen, am Montagvormittag waren nur noch wenige Eintrittskarten im Online-Verkauf erhältlich.

Nach dem Pokal-Kracher geht es in der Liga für Mallorca am Sonntag (11.2.) gegen den Madrider Vorstadtclub Rayo Vallecano weiter, einem direkten Gegner im Kampf um den Klassenerhalt. Atlético Baleares empfängt am gleichen Tag (Anpfiff ist um 12 Uhr in Palmas Estadi Balear) den Tabellen-Achten Antequera.